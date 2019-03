Bez proudu jsou po vichřici Eberhard ještě tisíce domácností

Poryvy větru, který Česko zasáhl v noci na pondělí, byly nejsilnější na hřebenech hor, a to mezi devátou večer a jednou ráno. Maximální náraz změřený na Sněžce dosáhl rychlosti 196 kilometrů v hodině.

„Naši lidé včera v terénu opravili desítky poruch na vedení vysokého napětí. Jednalo se hlavně o potrhané vodiče a poškozené izolátory. Oprav bylo velké množství a probíhaly v mnoha lokalitách, ale technicky to nebyly až tak náročné opravy, takže se nám je podařilo zvládnout během jediného dne,“ zhodnotila v úterý ráno mluvčí společnosti E.ON Martina Slavíková.

Na většině ale ČEZ už kalamitní stav odvolal, stejně jako společnost E.ON. V jejím případě zůstávalo ráno bez proudu už jen sto odběrných míst, a to v jižních Čechách v řídce obydlených oblastech. Kalamitní stav tam proto už neplatí.

Práci měli hasiči i pojišťovny

Hasiči v souvislosti se silným větrem vyjížděli k víc než čtyřem tisícům zásahů. Do pondělní osmé večerní to bylo 4482 zásahů. Od půlnoci z neděle na pondělí to pak bylo 2661 technických pomocí. Běžně takovýchto výjezdů bývá 163 za celý den.

Problémy s větrem řešily i pojišťovny. Nahlášeny byly tisíce škod v objemu desítek milionů korun, nejčastěji jde o zničené střešní krytiny, spadlé stromy na domy, auta a kůlny, spadané ploty a rozbité skleníky.

Zatím nejvíc škod nahlásili klienti České pojišťovny, jen během pondělního dopoledne to bylo dvanáct stovek případů. Stovky škod evidují i další pojišťovny. Zatím nejvyšší škodu řeší pojišťovna Kooperativa: půl milionu korun za poničenou střechu bytového domu v Ústí nad Labem.