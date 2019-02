Beskydy: Dejte pozor na medvěda, radí lesníci. Možná jich je víc

Setkání s medvědem jsou v tamních horách stále častější. Jedním z těch, kteří ho spatřili, je místopředseda mysliveckého spolku v Ostravici Miroslav Sajdl. „Potkal jsem se s ním na patnáct metrů, díval se na mě. Chlapi mě zavolali, že ať se jdu podívat, že tam z krmelce krade krmivo, a bylo to za dne, dvě stě metrů od rekreačního centra. To není normální,“ říká Sajdl.

Šelma v oboře pobývala zhruba tři týdny. Kromě zabití zvěře zničila například zásobník na krmivo nebo rozbila okno. „Tady bylo přes dva metry sněhu a to mu nahrávalo, s prvním kusem dostal chuť, utvrdil se ve svých predátorských pudech a následně šel do toho,“ uvádí myslivec Jiří Matera ze Starých Hamrů.

Zatím zabil osm zvířat

Hladový medvěd do této chvíle způsobil škody zhruba za sto tisíc korun. Číslo ale podle myslivců ještě poroste. „Zatím co máme započteno, tak je to osm kusů, z toho dva jeleni, jeden špičák, jeden je rovný chovný dvanácterák, mohla to být velice zajímavá trofej, mohl po sobě zanechat kvalitní potomky, a dál dvě holá prasata,“ říká Matera.

Před pár dny narazil na turisty. Ti ho vyrušili při požírání zvěře. Zachránili se tím, že za sebou odhazovali mandarinky. Medvěd se dostal z obory poté, co byla pro uklidnění zvěře otevřena. „Obůrka se musela otevřít, protože tady byl chaos a zvěř se bila o ploty,“ vysvětluje Matera. Lesníci se tak obávají velkých škod. Zvěř se totiž začala stahovat do nižších poloh. Normálně by tam totiž žádní jeleni být neměli. Podle místopředsedy myslivců Sajdla je to někdy až čtyřicet kusů. Jak uvádí, škody vzniknou „na sto procent“.

Otázku, proč medvěd nespí, si kladou nejen myslivci. Možností je více. Roli může hrát vysoká teplota nebo turisté, kteří spící šelmu mohli vyrušit. Podle myslivců, Lesů ČR a Chráněné krajinné oblasti Beskydy je navíc v tuto chvíli v oblasti Moravskoslezských Beskyd hned několik medvědů.