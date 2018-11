Nebojácný medvěd zamířil k Soláni. Pátrání po něm komplikuje přítomnost dalšího

Další zvíře pátrání komplikuje, podle Bojdy je nutné bedlivě vyhodnocovat chování hledané šelmy v terénu. Pátrači v uplynulých několika dnech ověřovali informace a během středy příliš poznatků nepřibylo. „Jako by medvěd tušil, že po něm pátráme, žádné nové informace jsme neměli,“ řekl. Večer však zjistili, že šelma přešla asi 12 až 15 kilometrů směrem k Soláni na západě vsetínských Beskyd.

„Ve vsetínských Beskydech nebo v Javorníkách se pohybuje ještě minimálně jeden další medvěd, takže my hledáme medvěda s velikostí stopy 11 centimetrů. Ten další, který se tam pohybuje, je o něco větší, šířka jeho stopy je kolem 13 centimetrů. Nedá se ale vyloučit, že se tam může objevit kdykoliv ještě další medvěd ze Slovenska,“ uvedl k situaci kolem pátrání po medvědovi Bojda. O šelmu projevila zájem belgická zoo. Pokud se medvěda podaří chytit, měl by strávit minimálně měsíc až dva v karanténě v zoo Hluboká.

Medvěd není obdobně plachý, jako obvykle tato zvířata bývají. Nejenže zabíjí ovce, ale nemá potíž pohybovat se v blízkosti obydlí i lidí. „To může být potenciálně nebezpečné i pro obyvatele těchto oblastí a jde o hlavní důvod, proč mluvíme o tom, že by se měl medvěd odchytit,“ upřesnil Bojda.

Do pátrání po medvědovi je podle Bojdy zapojeno 8 až 10 lidí, počet se ale v případě potřeby může zvýšit o další dobrovolníky i zkušené stopaře. „Aktuálně vlastně prošel zalesněnou částí hřebene vsetínských Beskyd, živí se stejnou potravou jako všichni divocí medvědi, kteří žijí třeba i na Slovensku,“ popsal ochránce přírody.

Zabíjení ovcí podle něj nevybočuje nijak ze vzorců chování jiných šelem, ať už jde o lišku nebo třeba kunu. „Když vběhne někomu do kurníku, také většinou nezabije jednu slepici, ale zabije jich mnohem víc. Stejně tak to dělají třeba i vlci, když se dostanou do stáda ovcí, a tak se chová i ten medvěd. Když má prostě příležitost a vidí, že kořist neutíká, snaží se ulovit víc zvěře, než v daný okamžik spotřebuje,“ popisuje ochránce přírody a dodává, že jde o přirozený pud zvířete.

Medvěd pak počítá s tím, že bude mít příležitost se k ulovené kořisti v následujících dnech vrátit. To se prý i v uplynulých dnech několikrát stalo. „Do míst, kde byl úspěšný, kde ulovil nějakou ovci, druhý nebo třetí den se tam opakovaně vracel,“ přiblížil Bojda.