Strohý prostor vily Tugendhat a Ema Destinnová. Představení, ve kterém vyniknou emoce

Pět různých žen, pět pohledů. Všechny ale ztvárňují jen jednu postavu, Emu Destinnovou. Operní pěvkyně se stala inspirací pro novou hru Martina Dvořáka, který zde sám vystupuje jako Enrico Caruso. „Já se ve své tvorbě v podstatě vždycky trochu ohlížím zpátky. Vybírám si osobnosti kulturního života,“ řekl Dvořák.

Přesto se v představení snaží prostřednictvím hlavní hrdinky poukázat i na aktuální témata.

„Aktuální pohled je ten, že mě zajímá, co to vlastně znamená češství – v dnešní době. Co to znamenalo tehdy pro ni, proč byla takovou vlastenkou. A jakými vlastenci bychom měli být dnes,“ vysvětlil.

Ema Destinnová nebyla reprezentantkou moderny a do vily Tugendhat jako historická postava nepatří, přesto v ní podle autora hra nejlépe vynikne. „Mám pocit, že ty emoce v tom strohém prostoru lépe vyniknou, než v tom prostředí, ve kterém Destinnová sama žila,“ dodal Martin Dvořák.