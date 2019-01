Vyklízení Kliniky: Část věcí vynesli sami aktivisté, někteří zůstávají na střeše

V polovině roku by se měla uskutečnit soutěž na dodavatele rekonstrukce. „Předpokládáme, že samotná rekonstrukce by mohla trvat kolem 18 měsíců,“ řekla Šubová. Pak se do budovy nastěhuje zhruba padesát úředníků.

Aktivisté obsadili nevyužívaný dům v roce 2014. Nejprve jej užívali načerno, později si vyjednali výpůjčku, která již vypršela. Mezitím objekt přešel ze správy Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových na SŽDC.

Proti exekuci se zástupci Kliniky opakovaně bránili, soudy všech instancí jejich námitky zamítly. Aktivisté i přesto odmítali prostory opustit s tím, že rekonstruovat se nezačne dříve než za rok a minimálně do té doby by mohli v objektu zůstat. Mohlo by tam podle nich působit například centrum pro ženy bez domova. Připomněli také, že soud nepřikázal SŽDC nechat budovu vyklidit, pouze to umožnil.