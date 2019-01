Ejpovický tunel zavřeli kvůli pohybu. Mylně ho hlásila čidla, která nedávno nezaznamenala dívku

Signálu čidel z Ejpovického tunelu si všiml dispečer z nedalekých Rokycan, který má tunel na starosti. Hlásil pohyb v obou tubusech. Hned vyslal na místo hasiče a ti do tunelu přijeli za osm minut od nahlášené události.

Prohledali oba tubusy, ale ani v jednom nikoho nenašli. Vlaky kvůli zásahu nejezdily po trase s tunely přes 40 minut, a některé tak nabraly zpoždění.

Druhá chyba čidel

Uzavření tunelu nastalo jen pár dní poté, co v něm vlak zabil dívku. Ta se 29. prosince dostala asi do čtvrtiny víc než čtyřkilometrového tunelu, aniž by ji čidla zaznamenala. Policie nyní šetří, proč tehdy nebyl provoz zastaven a jestli čidla fungovala správně. Vyšetřování potrvá podle policie několik týdnů až měsíců.

Nedávno zprovozněný tunel má moderní zařízení na detekci pohybu. Milan Majer ze Správy železniční dopravní cesty (SŽDC) mluvil při jeho zprovoznění o tom, že tunel je velmi bezpečný, má laserový systém, který detekuje veškerý pohyb objektů od velikosti lišky a kamery vyhodnotí, co to je.