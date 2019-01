Vandalové zničili výstavu fotek stoletých. „Nemají úctu ke stáří a respekt k historii,“ říká autor

Skupina lidí poškodila panely s portréty stoletých po silvestrovské půlnoci. „Přibližně třetina panelů byla zcela zničena, další posprejovány,“ sdělil autor projektu Narozeni 1918 Pavel Chalupa. „Vandalové ukázali, že úcta ke stáří a respekt k historii našeho státu jsou pro ně neznámé pojmy,“ doplnil.

„Do toho museli několikrát bouchnout, než se to rozbilo. Tady na tom panelu je dokonce vidět, že tady byla asi odbouchnutá střela,“ popsal škody Chalupa. Chybí například portrét Bohdany Švarcové. „Já jsem vzala kamarádku s vnukem, aby se na to podívali, a najednou to tady není a je to rozmlácené. Je to trestuhodné,“ rozhořčila se dcera paní Švarcové Ivana Janečková.

Policie má k dispozici svědectví i záznamy z kamer. Jenže ty zabíraly jen část výstavní plochy, a není jasně vidět, kdo panely ničil. Divadlo proto nechce záběry zveřejnit do té doby, než je vyhodnotí policie. „Tady seděla skupina asi třiceti nebo pětadvaceti lidí. Váleli se v rozbitých panelech, přeskakovali rámy. Nechápeme ten útok, tady jsou fotografie starých lidí, není to nic provokativního,“ popsal zaznamenaný vandalismus Chalupa.