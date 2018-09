Elektronizace, méně reklamy v ulicích či „superúřad“. Volební lídři představili plány pro Brno

Na elektronizaci městské správy se chce zaměřit brněnská ČSSD. „Je to v podstatě eGovernment v malém a z tohoto hlediska je to o zcela nových webových stránkách, je to o vyřešení celé řady agend a navigací právě touto cestou, je to o aplikaci, kterou by do chytrých telefonů mohli Brňáci získat, je to i o takových opatřeních, jako je třeba karta Brnáček, která směřuje na děti v rámci čerpání služeb a celé řady slev, jsou to aplikace, které by pomáhaly v pěší i cyklodopravě a tak dále,“ uvedl v debatě zástupce ČSSD Oliver Pospíšil.

Elektronizaci městských služeb chtějí posílit také Zelení. Vzorem i prostředkem k tomu se má stát karta na hromadnou dopravu, kterou lze vyřídit přes on-line systém. „Chceme občanům dále nabídnout, aby tak, jak si nyní můžou zlevněnou tramvajenku vyřizovat přes internet, aby se na ni mohly navázat další služby, to znamená vyřídit si elektronicky řidičský průkaz, žádost o byt nebo kartičku do knihovny,“ navrhuje kandidátka Zelených Jasna Flamiková. Na tramvajenku by podle ní měly být navázány také bikesharingové služby, tedy Rekola nebo další systémy sdílených bicyklů.