Brzdí památkáři opravy? Podle ředitelky NPÚ uvádějí pražští radní zástupný problém

Ředitelka Národního památkového ústavu Naděžda Goryczková odmítla, že by se státní památkáři významně zpožďovali při vydávání svých odborných stanovisek. Obvinila je z toho pražská primátorka Adriana Krnáčová (ANO). Městská rada chce, aby se změnil památkový zákon, čímž by se NPÚ vyřadil z procesu posuzování úprav památkově chráněných objektů. Podle Goryczkové vzniká zdržení až na straně památkářů městských, kteří spadají pod magistrát. Vedení magistrátu na to odmítlo reagovat.