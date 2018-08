Praha chce rozhodovat o památkách bez ohledu na Národní památkový ústav

Památkáři pražského magistrátu by mohli v budoucnu rozhodovat o památkách bez ohledu na názor Národního památkového ústavu (NPÚ). Zároveň by vlastník kulturní památky nebo projektant nebyl povinen s ústavem projednat přípravnou a projektovou dokumentaci při jejím zpracování. Navrhují to pražští radní, předlohu před cestou do sněmovny ještě musí projednat zastupitelé. Podle NPÚ by taková změna znamenala likvidaci památkové péče.