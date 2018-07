Konstrukci stropů, které se v úterý zřítily, nakázali zachovat památkáři, tvrdí rektor

Rektor ale zároveň nechce dávat do souvislosti postup památkářů s úterní tragédií. Na otázku příčiny zhroucení stropů podle něj musí přinést odpověď až vyšetřování.

Původní plán podle něj počítal s vybudováním jednolitých stropů, které by objekt stabilizovaly. V takovém případě by se i práce dělaly zcela jinak. „Oni nás donutili zachovat původní konstrukce,“ dodal Smetana.

Podle rektora Smetany museli projektanti plány upravit na základě požadavků NPÚ, což se týkalo i konstrukce stropů. Podle Smetany se na popud NPÚ u domu z konce 19. století musely zachovat trámové konstrukce, které by stejně nebyly vidět, a to i ve stropech, které se v úterý propadly.

Podle mluvčího NPÚ Jana Cieslara byla stavba v Mikulandské v letech 2015 a 2016, kdy se řešila jeho případná památková ochrana, ještě zcela v pořádku. „V době, kdy se NPÚ k záměru přestavby vyjadřoval, a v čase, kdy usiloval o prohlášení objektu za kulturní památku, nejevila budova jakékoliv známky případných statických poruch,“ sdělil Cieslar.

Případ vyšetřují policisté, zatím pro podezření z obecného ohrožení z nedbalosti. Statik budovu označil za nestabilní a nebezpečnou. Budovu ve čtvrtek policie předala zpět firmě Metrostav, která stavbu pro UMPRUM zajišťuje.

„Neznají kondicionál“

Pražská primátorka Adriana Krnáčová (ANO) už po nehodě řekla, že je potřeba prověřit i roli památkářů NPÚ, kteří podle ní možná nutili projektanty k „nestandardním postupům“.

Podobně se ve středu vyjádřil starosta Prahy 1 Oldřich Lomecký (TOP 09), podle něhož není správná snaha zachovat i zchátralé objekty v původní podobě za každou cenu. NPÚ to odmítl s tím, že je pouze poradním orgánem bez rozhodovací pravomoci, a nemůže tak nést zodpovědnost za přípravu a uskutečnění projektů.

Podle rektora Smetany to ale neodpovídá skutečnosti. Nedá se podle něj říci, že NPÚ je pouze poradním orgánem, který nemá vliv na podobu projektů. „Když si přečtete vyjádření, které dali nám, tak tam není ani kondicionál, oni ho neznají. Tam jsou imperativy – tohle musí být takhle, tohle nesmí být, to je vyloučené, tohle bude takhle. A ví se, že pakliže to tak nebude, tak se nebude stavět,“ řekl.