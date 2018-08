Pražský trolejbus naboural, jiný není. Linka do odvolání nejezdí

Mluvčí pražského dopravního podniku Aneta Řehková upřesnila, že má trolejbus rozbitou skleněnou výplň dveří. „Při sekání vzrostlé trávy došlo k odmrštění nezjištěného předmětu od rotační části žacího zařízení, křovinořezu, který zasáhl stojící trolejbus do skleněné výplně pravého křídla čtvrtých dveří,“ uvedla.

Podle pražského dopravního podniku nejezdí trolejbusová linka 58, která spojuje Palmovku a Letňany, od pondělí až do odvolání. Rozbité okno musí dopravce objednat a bude pravděpodobně trvat několik dnů, než dorazí. Do té doby musí cestující, kteří se chtěli parciálním trolejbusem svézt, cestovat z Palmovky do Letňan souběžnou autobusovou linkou 140, ve špičkách pracovních dnů též 185 nebo příměstskou 302.

🚎 Trolejbus provozovaný na lince 58 (Palmovka - Letňany) měl včera dopravní nehodu a čeká jej oprava. Linka 58 je bohužel do odvolání mimo provoz. 🙄 V podstatě je ale nahrazena "běžnými" autobusovými linkami 140, 185 a 302. pic.twitter.com/rSS0IOMEc0 — PID (@PIDoficialni) August 14, 2018

Na lince 58 jezdí vůz Škoda 30Tr. Jde o parciální trolejbus, tedy kombinaci trolejbusu a elektrobusu. Na trase linky 58 se napájí z trakčního vedení pouze v části Prosecké ulice, kde překonává prudké převýšení. Krátký trolejový úsek je také na Palmovce, kde se vůz dobíjí.

Zkušebně začaly parciální trolejbusy jezdit v Praze loni v říjnu – přesně 45 let po zrušení původního trolejbusového provozu. Zprvu jezdily na trase vozy SOR TNB12 a ENS12, později je nahradil jeden vůz Škoda 30Tr.

Řádný provoz linky 58 začal letos 1. července. Když je v provozu, jezdí jednou za hodinu od 9:08 do 18:08 (v pátek od 12:08 do 19:08) z Palmovky. Cesta do Letňan mu trvá 13 minut, po dvouminutové výměně cestujících se opět vrací na Palmovku, kde je za 11 minut a zbylých 39 minut tráví na dobíjecím stanovišti.