Zatopený lom v Blansku pohlídají kamery. Nový majitel tam zatrhne veřejné koupání

Přístup budou mít jen potápěči a rybáři

Ještě letos tam chce zprovoznit kamerový systém. Do dvou let pak vstup do lomu oplotí. Stávající cedule nebo slovní upozornění totiž nezabírají. Za nové zábrany by se tak v budoucnu dostali pouze potápěči, dálkoví plavci nebo místní rybáři.

„Nikdo neřešil majetkoprávní vztahy, což se v současné době nějakým způsobem napraví. A jsem velmi rád, že rybáři budou moci chytat na této vodní ploše i nadále,“ řekl předseda Moravského rybářského svazu Blansko Martin Sklenář.

Použít k tomu budou moci jedinou přístupovou cestu. Tu si aktuálně většina lidí zkracuje přes frekventovanou železnici vedoucí z Brna do České Třebové. A to i přes hrozbu pětitisícové pokuty od policie. Zákaz koupání tak vítají i železničáři, kteří věří, že omezí také nezákonné přecházení kolejí.

Kvalita vody v přírodních koupalištích se zhoršuje

Zatímco v blanenském lomu se lidé nemohou koupat kvůli zákazu vstupu, na dalších přírodních koupalištích jim v tom do budoucna může zabránit zhoršující se kvalita vody. Zhoršená jakost je ve třech z pěti přírodních koupališť na Brněnské přehradě. Vyplývá to z informací Krajské hygienické stanice Jihomoravského kraje. Týká se to Rakovce, Rokle a Sokolského koupaliště. Na Kozí horce a Osadě je voda v lepším stavu a má jen mírně zhoršené vlastnosti.