Prahu čeká dopravní peklo. Velké akce ochromí Eden, Letňany i Holešovice, začnou i výluky v metru

Od 5. do 8. července budou uzavřené ulice U Výstaviště a Partyzánská od výstaviště až po křižovatku s Plynární a Dukelských hrdinů od výstaviště po Veletržní. Zaslepeny budou Strojnická a Bubenská. Uzavřenými ulicemi nebudou jezdit ani tramvaje, linky 6, 12 a 17 proto budou mít výluku. Tramvaje 6 a 17 budou jezdit přes Vltavskou, část spojů linky 17 ve směru z Modřan však změní na Strossmayerově náměstí číslo na 12, odbočí na Letnou a pojede na Barrandov.

V sobotu vyvrcholí harleyovské oslavy spanilou jízdou těchto motocyklů centrem Prahy. Její účastníci se shromáždí na Letenské pláni a v 10 hodin vyrazí nejprve Letenským tunelem a přes Štefánikův most, za ním se otočí, vrátí se na holešovický břeh, přejedou k Hlávkovu mostu, poté po magistrále do Žitné – se zajížďkou na Václavské náměstí – Žitnou a Resslovou k Vltavě, po nábřeží až na náměstí Jana Palacha, potom přes most na Klárov a po Chotkově silnici, Badeniho a ulicí Milady Horákové zpět na Letenskou pláň. Řidiči by proto před sobotním polednem měli počítat s tím, že se mohou setkat s velkou kolonou harleyů.