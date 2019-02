Poblíž posedů se tak objevují části dobytka, někdy ochránci přírody narazí i na mrtvého psa. „Od začátku roku našli ochranáři po celém Česku takových míst šest. Poslední pak o uplynulém víkendu v Beskydech,“ uvedla redaktorka ČT Monika Fleischmannová.

Jednu z takzvaných masitých újedí natočil ochranář Jiří Beneš v Hukvaldech. Podle něj si tak myslivec na posedu velmi zjednodušuje úlohu a může si vybírat kus, který odstřelí. Druhou možností podle Beneše je, že v místě působí pytlák.

Hrozí až milionová pokuta

Pokud by se jednalo o myslivce, mohla by za to jeho spolku v případě prokázání činu hrozit až milionová pokuta.

„To není na našem katastru, myslíme, že to je u sousedů, ale nevím kde,“ sdělil k objevu újedi za Myslivecké sdružení Hukvaldy Stanislav Kološ.