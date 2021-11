Podchody pod Hlávkovým mostem u stanice Vltavská se proměňují ve sportoviště

Na přeměně podchodů se podílí Praha 7 ve spolupráci s pražským magistrátem a jeho společnostmi Technická správa komunikací (TSK) a Technologie hlavního města Prahy (THMP). THMP stály úpravy prostor zhruba 750 tisíc korun, sdělil předseda představenstva firmy Tomáš Jílek.

Se zbudováním přechodů přestali Pražané podchody využívat

Systém podchodů u stanice metra Vltavská podle náměstka Schreinherra vznikl na přelomu 70. a 80. let minulého století s cílem, aby se pěší bezpečně dostali ze stanice metra dále do města. Podle starosty Čižinského jej ale lidé k tomuto účelu spíše nevyužívali.

Nahrávalo tomu i to, že město v posledních letech zbudovalo nové přechody pro chodce, které umožňují dostat se do Bubenské ulice bez nutnosti vcházet do podchodů. Do té doby byly pochody jedinou možností, jak se pěšky dostat z Vltavské na Hlávkův most a na Štvanici nebo na pravý břeh Vltavy.