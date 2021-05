HolKa propojí Holešovice s Karlínem. Lávka má stavební povolení

„Projekt lávky mezi Holešovicemi a Karlínem má důležitý milník. Pěší dostanou kvalitní propojení, ale i možnost krásného výhledu na Pražský hrad. Zároveň se díky ní dostaneme během pár minut z Karlína před brány Holešovické tržnice a získáme pohodlný přístup na ostrov Štvanice. Po loňském otevření Trojské lávky úspěšně posouváme další důležitý projekt,“ uvedl Scheinherr.

Na holešovickém břehu Vltavy bude nástup na lávku na Bubenském nábřeží před branou do Pražské tržnice. V Karlíně na Rohanském nábřeží vyústí na cyklostezku vedoucí po protipovodňové bariéře. Lávka překlene 38 metrů mezi Karlínem a Štvanicí a 149 metrů mezi Štvanicí a Holešovicemi.

Po lávce přejedou i cyklisté

Lidé se mohou pěšky z Karlína do Holešovic dostat v současné době pouze přes frekventovaný Hlávkův most, nebo oklikou přes Rohanský ostrov a Libeňský most. Využít mohou také zmíněný přívoz. Na Štvanici se pak dostanou pouze z Hlávkova mostu či přívozem. Lávka bude také spojnicí pro cyklisty, když propojí páteřní cyklostezky vedoucí podél Vltavy na obou březích.

„Stavbu se nám podařilo zkoordinovat s dalšími čtyřmi důležitými akcemi v okolí. Zrekonstruujeme křižovatku Bubenského nábřeží a Argentinské, při té příležitosti tam opravíme tramvajovou trať a celkové rekonstrukce se dočká Bubenské nábřeží. Dnes tam skoro nejde projet s kočárkem. Stane se z něj pěší promenáda s pohodlným nástupem do tramvají. Opravíme také sto let starou kanalizaci,“ dodal Scheinherr.

Praha loni otevřela novou lávku z Císařského ostrova do Troje. Původní se zřítila na konci roku 2017. S mosty má ale Praha problém dlouhodobě. Ve špatném stavu je Libeňský nebo Hlávkův most a opravy vyžaduje také Palackého most. Technická správa komunikací nyní opravuje pilíře vytíženého Barrandovského mostu.