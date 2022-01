Příští týden se ochladí a na horách začne častěji sněžit

Významnější sněžení přijde do Česka v následujícím týdnu. Už v pondělí by na horách mohlo napadnout až kolem 15 centimetrů sněhu a sněžit přibližně od středních poloh bude i v dalších dnech následujícího týdne. V jeho závěru pak můžou sněhové vločky padat i v nížinách. Bude se totiž mírně ochlazovat, a to až na teploty kolem nuly.

V závěru příštího týdne se tak zřejmě rozšíří počet ledových dnů, to znamená dnů, kdy se teplota během dne nedostane nad nulu. Míst s celodenním mrazem bude nejvíc zřejmě v pátek.