Po nadprůměrně teplém konci října přišel obvyklý listopad. Víkend bude příjemně slunečný

Příjemný podzimní víkend

Před námi je tradiční podzimní víkend, kdy se do střední Evropy rozšíří výběžek vyššího tlaku vzduchu. Už v pátek pršet většinou nebude a oblaků začne ubývat. V sobotu a v neděli se častěji ukáže slunce. Většinou bude polojasno, ale protože máme podzim, musíme místy počítat s mlhami a nízkou oblačností, které ovlivní ranní i odpolední teplotu. Kde budou v noci na obloze hvězdy, bude ráno mrznout.

Odpoledne se tam ale teplota může dostat i slabě nad 10 stupňů. To ale jen v případě, že se nevytvoří a neudrží mlhy nebo nízká oblačnost až do odpoledne, případně po celý den. To by pak byla odpolední teplota až o 5 stupňů nižší. V neděli už začne počasí v Čechách ovlivňovat studená fronta, a proto se místy objeví déšť a přeháňky.