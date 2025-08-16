Velmi silné bouřky v sobotu dopoledne zasáhly části Plzeňského a Jihočeského kraje, dále budou postupovat k východu, odpoledne se mohou vyskytnout na Vysočině a v Jihomoravském kraji, slábnout budou během večera. V přívalových srážkách tam může napršet kolem padesáti milimetrů, v opakovaných bouřkách i více. V dalších oblastech v jižní polovině Česka budou bouřky silné.
Jih Čech zasáhly silné bouřky. Postoupí na jižní Moravu, varoval ČHMÚ
Na menších tocích odvodňujících Šumavu a Novohradské hory mohou hladiny přechodně stoupnout na první povodňový stupeň (SPA), vyplývá z aktualizované výstrahy Českého hydrometeorologického ústavu (ČHMÚ). V částech Jihomoravského, Zlínského a Olomouckého kraje mohou navíc teploty v sobotu ještě přeskočit 31 stupňů Celsia.
„Tato výstraha rozšiřuje územní platnost a v některých oblastech zvyšuje stupně nebezpečí ze silných na velmi silné bouřky a rozšiřuje uzemní platnost na vysoké teploty. Nově se přidává výstraha na možnost krátkodobého dosažení 1. SPA v oblasti Šumavy během soboty,“ uvedli dopoledne meteorologové.
Varování před silnými či velmi silnými bouřkami platí pro téměř celý Karlovarský kraj, jihozápadní okraj Středočeského kraje, Plzeňský a Jihočeský kraj, Vysočinu, Jihomoravský kraj a části Zlínského a Olomouckého kraje. Postupně bude podle meteorologů bouřková činnost ustávat během večerních a nočních hodin.
„V sobotu 16. srpna se bude od západu na studené frontě ochlazovat, a tak teploty přes 31 stupňů Celsia očekáváme už jen na jižní a střední Moravě,“ dodal ČHMÚ.
Do neděle také ve středních a severozápadních Čechách přetrvává zvýšené riziko vzniku a šíření požárů.