Letošní zima může být v Česku „celkem normální“, říkají předpovědi

Evropské centrum pro střednědobou předpověď počítá s teplejší zimou na severu Evropy a častějšími bouřemi v jižní Evropě. Pro střední zeměpisné šířky včetně Česka počítá s „celkem normální zimou“. V některých komentářích ji trochu připodobňuje k té loňské a vychází přitom z toho, že podobně jako loni bude globální cirkulace řízena jevem zvaným La Nina. Při něm je chladněji nad východním Pacifikem a tepleji nad západním.

Řada studií ale s vazbou jevu La Nina na zimu v Evropě nesouhlasí. Podle nich by zima ve velké části Evropy měla být teplejší než dlouhodobý průměr. Hlavně prosinec a leden by měly být výrazně teplé, a až v druhé polovině zimy by mohly přijít častější vpády chladnějšího vzduchu.

Dokonce některé předpovědi dělí Česko na západní část s poněkud vyššími teplotami a východní, kde by měl mít – podobně jako na Slovensku - častěji vliv studený vzduch nad severovýchodní Evropou.