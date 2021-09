Česko čeká teplý víkend. Výraznější ochlazení přijde zřejmě na začátku října

Pro další období už ale jsou k dispozici jenom zahraniční modely. Listopad by podle amerického Národního úřadu pro oceán a atmosféru měl být teplejší než průměr, a tak se většina maximálních hodnot čeká mezi šesti a třinácti stupni Celsia. Nadprůměrný má být i prosinec, to už ale odpolední teploty zůstanou většinou pod deseti stupni Celsia.

V lednu by měly přijít teploty blízké normálu. V ranních hodinách má mrznout a teploty můžou zůstat kolem nuly nebo i pod nulou až do odpoledne. Naopak únor by měl být podle modelů výrazně teplejší.

Pokud jde o srážky, měly by být ve všech měsících blízké normálu. První sněžení v nížinách může přijít už na přelomu října a listopadu, ale pak se zřejmě ještě oteplí. Největší pravděpodobnost sněžení je od konce prosince do začátku února.