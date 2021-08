Od čtvrtka čeká Česko pět nejlepších dní na koupání z celého srpna

Přitom jestli vyjde aktuální dlouhodobý výhled, dohnat se to dá už jen do pondělka: příštích pět dní totiž teď vypadá, že budou nejteplejší z celého srpna. Pak by se už ale mělo začít ochlazovat a teploty budou přát spíš vycházkám než koupání.