Úterní bouřky zasáhly západní a střední Čechy, hasiči evakuovali dětské tábory

Od úterních 18:00 hodin do půlnoci na středu hasiči v Česku zasahovali kvůli bouřce u 627 technických pomocí. Značná část výjezdů směřovala na západ Čech a do Ústeckého kraje. V Karlovarském kraji byly podle policie na některých místech zaplavené silnice a popadané stromy. V Žatci hasiči pomáhali osobě z auta uvězněného ve vodě a v Postoloprtech ze stodoly vyprošťovali exotická zvířata.

Z preventivních důvodů hasiči evakuovali děti z jednoho dětského tábora u Aše na Chebsku. „Preventivně se rozhodlo asi o 42 dětech, že se přemístí, asi na jednu noc. Nic jim nehrozí, ale je tam spoustu vody,“ uvedl mluvčí krajských hasičů Martin Kasal. Dalších 66 lidí hasiči evakuovali z dětského tábora v Kytici na Děčínsku.

Bouřky zasáhly téměř celý kraj, škody způsobily v okrese Karlovy Vary. Podle Kasala byla situace nejhorší asi v okolí Horního Slavkova a Lokte na Sokolovsku. Na Ašsku odčerpávali vodu ze sklepů.

14_7_2021 Stále ještě vyjíždíme k záshaům na popadané stromy a vzhledem k předpovědi počasí, je možné, že se počet zásahů ještě zvýší. Jednou z posledních událostí, bylo odstranění dvou smrků, které padly na chatu v rekreační oblasti nedaleko Ždírce. pic.twitter.com/anUvkcyBF4 — HZS Plzeňského kraje (@hzsplzen) July 13, 2021

Také středočeským hasičům přibylo kvůli úterní večerní bouřce výjezdů, ve většině případů pomáhali s odstraněním popadaných stromů, řekla mluvčí středočeských hasičů Tereza Fliegerová. V Praze hasiči první případ zaznamenali minutu před 21:00, šlo o nalomenou větev v Michli. Do 23:00 zasahovali u 20 případů spojených s bouřkami a deštěm.

Déšť také rozvodnil některé řeky. Ve středu ráno dosahovaly prvního povodňového stupně Střela v Čichořicích na Karlovarsku a Odrava na stanici VD Jesenice na Chebsku. Před 7:30 ale hladina obou toků klesla na úroveň normálního stavu.

Bouřka zkomplikovala dopravu i v Praze a středních Čechách

Podle Pražské integrované dopravy se s problémy potýkala autobusová přeprava. Kvůli spadlým stromů ve Strašíně u Říčan nejezdila linka 428, v obci Mšec na Rakovnicku pak uvízl autobus linky 580. Zatopený byl také podjezd v Praze na Černém Mostě, kvůli čemuž se zpožďovaly autobusy na příjezdu a posléze i na odjezdu.

Počasí přerušilo i provoz vlaků. Kvůli větvím spadlým do trakčního vedení nejezdily spoje mezi Berounem a Karlštejnem, později spadlé stromy omezily provoz i mezi Mladou Boleslaví a Bakovem nad Jizerou.

Pro území celé České republiky platí od středečních 6:00 do 23:00 hodin výstraha Českého hydrometeorologického ústavu před silnými bouřkam. Meteorologové také varují před povodněmi v okolí Plzně, a to od úterních 15:00 až do odvolání.