Letiště Líně, které Volkswagen zvažuje pro stavbu gigafactory, je zamořené petrolejem

Státní podnik Diamo už připravuje plán sanace areálu letiště v Líních u Plzně, přestože koncern Volkswagen ještě nerozhodl, jestli svou továrnu na baterie do elektroaut vůbec postaví v Česku. Je to projekt, který podporuje česká vláda. Letiště je na třech místech zamořené leteckým petrolejem, v okolí armádních bunkrů v dnes už nepoužívané části areálu. Ministerstvo průmyslu ujišťuje, že tato ekologická zátěž a její sanace na plánu gigafactory nic nemění, a pro investici by žádné zdržení neznamenaly.