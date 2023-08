Dálnice D35 přitahuje do obcí na Pardubicku nové obyvatele. Zvýšila dostupnost velkých měst

Dvě desítky žádostí o změnu v územním plánu letos nasbírali ve Chvojenci na Pardubicku. V obci nedaleko dálnice D35 chtějí stavět soukromníci i developeři. „Cítíme, že potřeba tady je, že lidé mají zájem, ale překvapilo nás, že z původních pěti žádostí se sešlo nakonec dvacet,“ uvedla starostka Jaroslava Píšová (nestr.).

Dřív obcí projelo denně na patnáct tisíc vozidel, teď je ale Chvojenec jen pár kilometrů od dálnice D35 a doprava tak naopak lidi do obce táhne. „Dálnice jako taková ovlivnila náš život tady na obci. Spojení se sjezdem u Rokytna tady hraje velkou roli. Sednete do auta a za hodinu jste v Praze,“ přiblížila Píšová.

Právě tam chce po nastěhování do svého nového domu dojíždět za prací i Jakub Zakouřil. Pozemek kupoval už před čtyřmi lety a přiznal, že rozestavěná dálnice hrála velkou roli. „Dostupnost do Hradce Králové, Pardubic, tak i do Prahy, to byl hlavní důvod. Počítáme s tím, že budeme pokračovat v pracích, kde jsme teď,“ nastínil budoucí obyvatel Chvojence Zakouřil.

Zájem se kvůli vysokým hypotečním sazbám zatím na cenách neprojevil

Větší zájem o bydlení a výstavbu pociťují i třeba v Dolní Rovni, na pozemcích v části obce Komárov už developer připravuje sedmnáct rodinných domů. „Zaznamenáváme nárůst na soukromých pozemcích a i dost lidí kupuje staré domy, které si předělávají,“ popsala místostarostka Leona Binková (nestr.).

To potvrzují i realitní kanceláře. Na ceny to ale podle nich zatím významný vliv nemá. „Vzhledem k situaci na realitním trhu, kdy jsou stále vysoké hypoteční sazby, úplně není prostor na zvýšení cen. Spíše očekávám zvýšenou poptávku,“ řekl realitní makléř Martin Slavík.

Vedení obcí se toho ale spíše obává. Například ve Chvojenci už teď vědí, že kvůli rostoucímu počtu obyvatel bude potřeba nová čistírna odpadních vod.