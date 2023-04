Svah nad Hřebečským tunelem je rizikový. Silničáři jej stabilizují, v místě platí dopravní omezení

„Celá skalní masa byla detekovaná jako potenciálně riziková. Nic se tam nehýbalo, neustálým monitorováním okolí tunelu jsme detekovali, že v následujících desítkách let by mohlo dojít k nějaké aktivaci, posunu v podloží. My preventivně celé území, skálu s podložím stabilizujeme,“ řekl Rýdl.

Stavební práce začaly 11. dubna, do konce června skončí. Aktuálně platí částečná uzavírka, směrem na Moravskou Třebovou auta jezdí tunelem, v opačném směru po objízdné trase. Na závěr od 12. června do 30. června 18:00 bude silnice I/35 v místě stavby opět neprůjezdná a veškerá doprava bude nasměrována na objížďku.

„V tunelu je snížená rychlost, je to kvůli bezpečnosti lidí, kteří tam pracují. Podle všeho to řidičům nedělá starost a rychlost nedodržují,“ upozornil Rýdl. Prosí proto motoristy, aby byli ohleduplní.

Na silnici I/35 pokračují práce na stabilizaci skalního svahu u východního portálu tunelu Hřebeč. Dnes probíhá poslední den vrtání pilot. Následovat budou přípravné práce na vrtání pramencových kotev. Doprava je směrem na Mor.Třebovou vedena tunelem, opačný směr jede po objížďce. pic.twitter.com/m4Pq0xQ0Mx — ŘSD Pardubický kraj (@RSD_Pardubicky) April 25, 2023

Silničáři původně plánovali stabilizování svahu u východního portálu loni, kdy dělali generální údržbu tunelu. „Jakkoliv jsme se snažili technologicky skloubit dvě stavby, tak jsme vždycky narazili na to, že by se mohly významně komplikovat, nebo dokonce blokovat,“ řekl Rýdl.

Podle něj hrozilo, že by se harmonogramy staveb dostaly do skluzu a práce by pokračovaly v zimní sezoně. „Vzhledem k charakteru objízdné trasy by snadno i za relativně malého spadu sněhu, nočního mrazíku došlo ke kolapsu na objízdné trase. Na takto důležité tranzitní linii jsme se rozhodli neriskovat,“ řekl Rýdl.

Skálu dělníci ukotví piloty a římsami

Stavební firma uvnitř tunelu zakládá piloty, následovat budou opěrné stěny. Pak stěny ukotví a postaví opěrné římsy. Nakonec opraví živičný povrch silnice. Piloty budou v hloubce devět metrů, kotvy budou 17 metrů dlouhé, nastínil Roman Winter ze stavební firmy.

Loni byl tunel Hřebeč zavřený kvůli rekonstrukci od 1. března do 24. října. Stavební firma vyměňovala například staré osvětlení za nová LED svítidla, tryskami očistila tunelový tubus, sanovala trhliny, beton ostění a tunel znovu natřela. Udělala také odvodňovací žlaby ve východní části. Oprava vyšla přibližně na 120 milionů korun.

Tunel je dlouhý 355,5 metru. Silnice I/35 je spojnicí Pardubického a Olomouckého kraje. Stavba byla prvním raženým tunelem dálničního typu v Česku, práce na ní začaly v roce 1993 a skončily v roce 1997. Jde o jediný silniční tunel v Pardubickém kraji. Má tři pruhy, dva jsou pro stoupání, jeden pro klesání. V roce 2006 byl tunel zavřený kvůli nestabilnímu svahu. Modernizace následovala v letech 2007 až 2009.