Hřebečským tunelem řidiči osm měsíců neprojedou. Objížďka vede serpentinami

Hřebečským tunelem projíždělo podle ředitelství silnic a dálnic denně šestnáct tisíc vozidel. Z toho patnáct procent nákladních. „Tunel má za sebou hodně, zaslouží a potřebuje rozsáhlou generální rekonstrukci,“ řekl mluvčí Ředitelství silnic a dálnic Jan Rýdl.

Stavební firma by měla uvést tunel do provozu po čtyřiatřiceti týdnech, to znamená na konci října. Na dokončení všech prací má třicet devět týdnů, což je do počátku prosince. Opravy budou stát přes 107 milionů korun bez DPH. „Výběr jsme prováděli nejen na základě ceny, abychom se chovali jako státní investor, ale také podle délky stavby, který zhotovitel nabídne. Společnost nabídla ekonomickou cenu, ale i nejkratší dobu. Kratší doba uzavírky je prakticky nemožná,“ řekl Rýdl.

V prostoru silničáři nechávají zmodernizovat elektronický požární systém, osvětlení, odvětrání, kamerový systém, zabezpečení včetně všech čidel. Vše je nezbytné pro bezpečný provoz tunelu. Stavební firma opískuje a obnoví povrch celého tunelu, je složený z betonových částí.

„Zároveň budou prořezány a znova vytmeleny všechny spáry, na leckterých komponentech prosakovala spodní voda, což jsme sanovali za částečného omezení provozu. A zároveň bude provedena veškerá výměna technologie, kterou bude tunel vystrojen,“ popsal mluvčí ŘSD. Po obnovení dopravy firma stavbu dokončí v částech, které jsou mimo jízdní dráhu.

Objížďka je nepříjemná

Objížďka pro všechna vozidla, a to v obou směrech, vede po původní silnici III/36826 přes obec Hřebeč. Objízdná trasa je značená. Silničáři obnovili povrchy, místy dodali svodidla. Cesta je méně komfortní než průjezd tunelem, je na ní poměrně dost serpentin. „Objízdná trasa je velmi komplikovaná, velmi diskomfortní vůči řidičům, ale jinak to nešlo. Všechny řidiče prosíme o pochopení a zároveň o maximální pozornost při jízdě,“ řekl Rýdl.