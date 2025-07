Lidé platí za bydlení ve staré továrně na Chrudimsku, dle starosty je to obchod s chudobou

Co bude dál a zda radnice přistoupí k úřednímu vyklizení, zatím nikdo nechce říct. Odvolání teď řeší Pardubický kraj.

Na místě pracují i nevládní organizace. Podle nich je především nutné řešit, co s obyvateli nevyhovujících prostor. „Nikdo si neuvědomuje, že ti lidé nemají kam jít, jsou ohroženi bezdomovectvím a podobně. To může ještě víc ohrožovat jejich život,“ poznamenala výkonná ředitelka Šance pro tebe Sophia Dvořáková.

Majitel prostřednictvím svého právníka odmítá, že by nájemníci bydleli bez smluv. Pro ty, kteří mají být vystěhováni, údajně hledá náhradní prostory. „Můj klient nájemníky proti jejich vůli nemůže vyklidit, mohl by se tím dopustit trestného činu,“ uvedl právní zástupce J&V Investments David Hanzl.

Za ubytování lidé platí různě, i sedmnáct tisíc za jednopokojový byt. Podle ženy, která tam několik měsíců bydlela, nemají často smlouvy. Nájemníci si prý ovšem mohou činži odpracovat. „Dělají zednické práce, on jim to strhává z nájmu. Nebo uklízí kolem domu,“ popsala bývalá obyvatelka továrny.

Podle videa, které starosta Chrasti Vojtěch Krňanský (Naše Chrast) zveřejnil na Facebooku , jsou objekty ve velmi špatném stavu, v areálu je spousta odpadků. „Ti lidé obývají prostory, kde byly rozlité chemikálie, kyseliny. Není tam zajištěná kanalizace, požární východ, žádná elektroinstalace a tak dál. Je to opravdu čistokrevný obchod s chudobou,“ poznamenal Krňanský.

Továrnu v minulosti provozovala společnosti KM Plus, která v ní stáčela chemikálie. V roce 2019 byl její majitel Michal Kovárník odsouzen za podvod při využití evropské dotace. Firma už koncem roku 2016 skončila v konkurzu. Areál dnes vlastní společnost J&V Investments, v čele s předsedou představenstva Janem Vaculkou. Ubytovává tam na šest desítek lidí.

S bytovou krizí má pomoci také speciální zákon o dostupném bydlení. Cílit má hlavně na lidi z nízkopříjmových rodin. Ministři se na něm ale zatím neshodli.

Návrh zákona o podpoře bydlení předpokládá vznik kontaktních míst, která mají pomáhat lidem v bytové tísni hlavně v lokalitách, kde je vyšší počet osob ohrožených ztrátou bydlení a kde jsou pracoviště úřadu práce. Obce se budou moci rozhodnout, zda si dobrovolně kontaktní místo zřídí.

Zákon také přichází s tím, že vlastník bytu, který bude svůj byt poskytovat do systému bydlení, bude muset prokazovat svoji bezdlužnost vůči společenství vlastníků. Zákon obsahuje i takzvanou překlenovací asistenci. Ta má fungovat po uplynutí dvouleté podpory, a pokud by se klient případně poté stěhoval do jiného bytu, bude mít ještě dva měsíce asistenci v novém bydlení.