Spor o intenzitu osvětlení stadionu v Pardubicích skončí u soudu

I večer je v okolí stadionu FK Pardubice světla jak za bílého dne. Sousedé si na to stěžují hned od prvního výkopu na stadionu v únoru 2023. Upozorňují například, že to svítí hodně do oken.

Znalec doporučil večer při utkáních omezit rychlost aut v okolí na dvacet kilometrů za hodinu, aby 1200 luxů řidiče neoslňovalo. Tvrdí, že osvětlení překračuje normu a proniká do oken domů. Pardubice to na jaře reklamovaly.

„Vyšlo to tak, že to svítí víc, než by mělo. My jsme si něco objednali, mělo by to být právně v pořádku a očekávám, že tu nápravu zjednají,“ říká primátor Pardubic Jan Nadrchal (ANO).

Firma změnu odmítá

To však dodavatelská firma, akciová společnost PORR odmítá. „Reklamaci jsme odmítli, protože stadion splňuje jak zadání investora, tak předpisy UEFA,“ tvrdí její generální ředitel Dušan Čížek.

Firma stavěla podle svého projektu formou design and build. Stadion za 340 milionů korun bez daně stojí na původním místě v centru města jako předchůdce ze 30. let minulého století. „Pokud má stadion splňovat požadavky extraligy nebo UEFA, není možné do osvětlení jakkoliv zasáhnout,“ domnívá se generální ředitel firmy PORR.

Z vyjádření obou stran vyplývá, že jsou připravené řešit spor před soudem. Tam se už sešly. Firma žaluje město o dvanáct milionů korun za vícepráce. Soud ještě nerozhodl.