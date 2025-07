První hromadná žaloba v Česku se týká nedodaného nábytku

Zákazníci dohromady požadovali 1,6 milionu korun. Soud nároky neuznal například u zákazníků, u kterých byla část nábytku firmou dodána. Řízení o žalobě v jejich případě zastavil.

Žalobu na rodinnou firmu z Chrudimska podala loni v listopadu nezisková organizace OnlineADR.cz. Podle jejího zástupce Postýlkov poškodil práva spotřebitelů. Při uzavření kupní smlouvy o dodání dětských postelí a jejich příslušenství firma žádala zaplacení celé kupní ceny předem s tím, že nábytek dodá do dvou až tří měsíců. To se ovšem nestalo, a to ani v dodatečné lhůtě. Se zákazníky nejprve komunikovala, poté se ale odmlčela. Když odstoupili od smlouvy a vyzvali firmu k vrácení zaplacené částky, peníze zpět nedostali. Proto se domáhají vydání bezdůvodného obohacení.

Zástupce Postýlkova tvrzení odmítl. Poté, co se firma dostala do povědomí veřejnosti, podle něj nastal dramatický nárůst objednávek, což způsobilo provozní problémy. Problémem bylo, že lidé pak začali hromadně od smluv odstupovat. Právník zpochybnil i to, zda případ spadá do režimu hromadného řízení. To má podle něj postihovat protiprávní jednání velkých konglomerátů. Nároky by podle něj měly soudy řešit individuálně.