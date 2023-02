Schody v centru Chrudimi se bortí, problémem je statika

Po zkratce z centra Chrudimi do spodní části města projdou denně stovky lidí. Historické schodiště na Žižkově náměstí se ale podle statiků bortí. „Statik to viděl, na jeho žádost se dělaly i vrtané sondy. Na schodech je to vidět, každý je jiný. Zeď se pohybuje, nicméně to v tuto chvíli není tak, že by měla spadnout,“ popsal starosta Chrudimi František Pilný (ANO).

Schody ale město musí co nejrychleji zpevnit. Narušení statiky způsobilo stáří a pravděpodobně i střídání sucha a dešťů.

S problémy se potýkají i městské hradby a hrad Košumberk

Výkyvy počasí se v minulosti podepsaly i na stavu městského opevnění. Loni v létě se na této hradební zdi objevila pět metrů dlouhá trhlina. Teď je zpevněná betonem a železnými výztužemi.

Potíže se statikou má i nedaleký hrad Košumberk v Luži. Jeho severní části hrozí zřícení. „Celý hrad je založen na skalním výchozu, vyvřelině, která je velmi nestabilní. Degraduje vysokou rychlostí,“ řekla vedoucí odboru výstavby v Luži Ludmila Nováková.

Hrad proto vyžaduje rychlou přestavbu. Kromě města se na ní bude finančně podílet i stát a kraj.