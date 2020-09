Středoevropské fórum získá futuristický vzhled. Stavět se bude podle původního návrhu

Podle ředitele muzea rozhodly důvody pragmatické, ideové a koncepční. „Mezi pragmatické patří dlouhý legislativní proces, kterým jsme si prošli. Vláda rozhodla na základě toho, co jsme předložili v legislativním procesu, což byla studie Jana Šépky, na kterou se napočítalo 593 milionů korun. Důležitý je také čas. My jsme teď už ve více než ročním skluzu, když nepočítám dvanáct let příprav,“ konstatoval ředitel muzea Ondřej Zatloukal.

Mezi ideové a koncepční důvody patří podle něj doporučení odborníků i akutní potřeba nového objektu pro činnost muzea. Rozhodnutí je podle Zatloukala v souladu s doporučením České komory architektů a Národního památkového ústavu.