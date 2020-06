SEFO vyroste v proluce, plánuje olomoucké muzeum. Jedná o odkupu pozemku

„Původně jsme věřili, že je to otázka týdnů, ale sešlo se dohromady několik věcí, které rozhodnutí oddálily. Jednak jsme museli uzavřít starší smluvní záležitosti, a to nešlo zdaleka tak rychle, jak jsme si představovali. Navíc začala mít reálné obrysy jednání o koupi další parcely přiléhající ke stávajícímu pozemku, čímž by se změnila prostorová dispozice proluky,“ vysvětluje Zatloukal.

Právě jednání o výkupu pozemku v proluce znamená, že Hanácká kasárna jsou definitivně mimo hru. Potvrzuje to i ředitel muzea. „Hanácká kasárna jsou příliš rozlehlá a náklady na jejich přestavbu pro naše účely by přesáhly miliardu korun. Ta částka by byla více než dvojnásobek toho, co nám vláda přislíbila na stavbu SEFO,“ vysvětluje Zatloukal.

Rozhodnutí o definitivní podobě SEFO by ale podle Zatloukala mělo padnout v řádu několika měsíců. Ředitel doplňuje, že státní finance na tuto stavbu nejsou nyní striktně časově vázány. „Stavba SEFO je zařazena do programu Péče o národní kulturní dědictví I., který je ohraničen roky 2019 až 2028,“ popisuje.

Projekt SEFO se plánuje v Olomouci více než deset let. Nová budova má nabídnout výstavní prostory pro umělecká díla z celé střední Evropy a zázemí potřebné pro chod muzea. Jde především o větší depozitáře pro stále rostoucí sbírky či novou knihovnu a studovnu. Nový centrální depozitář má pojmout až 200 tisíc uměleckých děl, nyní muzeum vlastní 91 tisíc sbírkových předmětů s tržní hodnotou zhruba dvě miliardy korun.