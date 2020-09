Olomoucké unikáty nabízely k prodeji německé a americké antikvariáty. Muzeum je získalo zpět

Olomoučané mohu znovu na vlastní oči spatřit sedm z deseti unikátních svazků sedmijazyčného vydání bible, které v roce 1996 odcizil jeden z dělníků při rekonstrukci olomoucké Vědecké knihovny. Do města se vrátily poté, co se objevily v aukční nabídce německého antikvariátu a knihovna je poté odkoupila zpět do svých sbírek. Od pátku jsou k vidění na výstavě Vlastivědného muzea, kterou zdobí i unikátní Saltzerův plán obléhání Olomouce z roku 1758.