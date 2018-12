Akademie věd se vydala po stopách Švédy ukradených knih. Z českých měst jich zmizely tisíce

Knihy se nacházejí různě po Evropě. Některé z nich v průběhu staletí doputovaly třeba do Vatikánu. „Samozřejmě, nejvíc těch knih se nachází ve Švédsku, je to ten prostor kolem Stockholmu,“ říká Veselá.

Spolu s dalšími cennostmi zmizel jako úlovek švédských vojsk například vzácný rukopis patřící potomkovi krále Jiřího z Poděbrad, takzvaná Bočkova bible. „Je to jeden z nejstarších překladů bible do češtiny, takže je to vlastě staročeská bible. A za druhé je zajímavý tím, že je zdoben mimořádně nádhernou knižní malbou,“ říká Tomáš Černušák z Moravského zemského archivu.

„To byl známý bibliofil, který těm knihám věnoval pozornost nejenom co do množství jejich nákupu a získávání, ale i co do vazby. Typickým rysem toho dobového bibliofilství bylo zdobení. Do knih se dávala ex libris, která byla krásně manýristicky provedená,“ popisuje Veselá.

Projekt Švédská knižní kořist se snaží najít všechny dochované knihy a ukazuje i hlavní trasy, kudy svazky Evropou putovaly. Na konci třicetileté války ale Švédi neodvezli jen knihy. Jejich kořistí se stala taky řada vzácných obrazů, soch a dalších cenností.