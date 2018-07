Třicetiletá válka připravila Prahu o třetinu obyvatel i umělecká díla. Švédi ale město nikdy nepokořili

Třicetiletá válka zuřila v celé Evropě od roku 1618 a všechny strany konfliktu už byly značně vyčerpané. Síly byly navíc natolik vyrovnané, že jako jediné východisko ukončení války se jevil mír.

Od roku 1644 se proto ve vestfálských městech Osnabrück a Münster začaly vést diplomatické rozhovory. Na jaře roku 1648 vznikla předběžná dohoda, podle které měly být náboženské, právní a majetkové poměry v Evropě uvedeny do stavu k 1. lednu 1624.

S tím ale zásadně nesouhlasilo Švédsko zastupující i zájmy českých exulantů, kteří se během války do země uchýlili. Došlo by totiž k faktickému potvrzení výsledků bělohorské bitvy a exulanti by ztratili poslední naději na návrat.

Švédská delegace proto trvala na navrácení poměrů až před rok 1618. Vzhledem k tomu, že v roce 1648 švédská armáda ovládala značnou část Čech a Moravy, ustrnula jednání na mrtvém bodě. Podpis mírové smlouvy byl odložen a diplomaté přenechali prostor naposledy vojákům.

Zrada císařského plukovníka

K tažení na Prahu pomohlo setkání švédského generála Jana Kryštofa Königsmarka s bývalým císařským podplukovníkem Arnoštem Ottovalským. Vysloužilý voják se dostal po svém zmrzačení v bojích do tíživé finanční situace a Švédům proto nedaleko Chebu nabídl své cenné informace. S generálem Königsmarkem uzavřel dohodu, že mu pomůže dobýt Malou Stranu a Hrad bez ztráty jediného muže. Nedávno totiž ve městě půl roku pobýval a znal tak veškeré slabiny jeho opevnění, které se navíc mnohde opravovalo.