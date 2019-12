Křeček: Opozice kritizuje rozpočet špatně. Život na dluh se teď může vyplatit

V této podivné době přestaly platit poučky, které jsme se v ekonomii učili. Dluh se stává aktivem, z kterého můžeme inkasovat příjmy do státního rozpočtu ve formě negativních úroků. V České republice sice nemáme záporné úrokové sazby, ale je možné se financovat pomocí eurových dluhopisů. Na nich mají záporné úrokové sazby i podstatně méně bonitní země, než je ta naše.

Je to zcela nesmyslné, ale je to realita dnešních dní. Dobře sestavený státní rozpočet by měl využít výjimečné situace extrémně levných peněz a dramaticky navýšit investice. To by Českou republiku posunulo dopředu. Při správném řízení státního dluhu bychom navíc mohli inkasovat peníze ze záporných úroků.

Letošní debata o státním rozpočtu však nové ekonomické paradigma vůbec nereflektovala. Opozice nebyla nikterak kreativní. Pouze vytáhla své staré argumenty z předchozích let a kritizovala výši schodku. Opominula, že schodek ve výši 40 miliard korun by vzhledem k velikosti české ekonomiky nebyl problematický ani za normální situace. Navíc, jak jsem se snažil vysvětlit, vzhledem k možnosti negativních úrokových sazeb míří argumenty na výši schodku zcela mimo terč.