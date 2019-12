Česko by mělo zprávu Komise akceptovat a peníze vyplacené Agrofertu vrátit, míní Wagenknecht

„Můžu za sebe říct, že jsem větší dotační podvod než čerpání dotací holdingem pana premiéra v tuto chvíli v životě neviděl,“ vyjádřil se k záležitosti senátor Wagenknecht. Podle něj je záležitost protiprávní a Babiš si díky dotacím pomáhá k milionům korun, které by se jinak mohly využít například na školky, dálnice nebo důchody.

Evropská komise (EK) poslala českým úřadům zprávu, podle které má být premiér Andrej Babiš (ANO) ve střetu zájmů. Ten to ale odmítá a tvrdí, že EK nemá vykládat české zákony. Komise podle médií, které mají zprávu k dispozici, zároveň přišla s tím, že má Česko vrátit stamiliony z vyplacených dotací.

Ministryně pro místní rozvoj Klára Dostálová (za ANO) v úterý uvedla, že pokud bude Česko s finálním rozhodnutím Komise nespokojené, může věc zamířit k Evropskému soudu . Podle Wagenknechta by tento krok ale znamenal velké riziko, že by Česko o dané peníze mohlo přijít. „98 procent takových soudů končí tak, že vyhrává Evropská komise,“ poznamenal senátor.

„Máme tady závěry Evropské komise, které jsou validní. Ona jediná je relevantní k tomu, aby to posoudila,“ dodal senátor k auditu.

Zpráva je přitom finální, míní – na rozdíl od Dostálové – Wagenknecht. „Česko by ji mělo akceptovat a okamžitě začít vymáhat peníze po holdingu pana premiéra, abychom o ty peníze nepřišli,“ uvedl s tím, že hlavním řešením by mělo být to, že se Babišovi přestanou vyplácet peníze.

Dostálová by tak podle Wagenknechta měla zastavit dotace holdingu premiéra, začít peníze za Českou republiku vracet a zároveň tyto prostředky, které by se mohly dát na nové projekty, začít po Babišovi a jeho holdingu vymáhat. Pokud tak ministryně neučiní, Česko o peníze přijde, zopakoval Wagenknecht.