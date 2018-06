Telička: Sankce pro státy, které odmítají azylanty, jsou šlápnutím vedle

Uvedl také, že Macronem navrhované opatření nemá v EU podporu. „Domnívám se, že v uplynulých dnech a týdnech podpora tomuto krajnímu přístupu spíše oslabovala. Viděli jsme to ostatně v Berlíně, vidíme to i v dalších zemích. Mnozí chápou, že toto není cesta. Je to právě jeden z kroků, které štěpí Unii, a to je nežádoucí efekt,“ doplnil europoslanec.

Právě nejednota Evropské unie a zablokovaná Evropská rada je podle Teličky největším problémem při řešení migrační krize. „Problém vidím v členských státech, v jejich národní politice a podléhání nejrůznějším situacím, emocím a zájmu na vnitropolitické scéně,“ řekl.

Země Visegrádské čtyřky si podle něj dosud nepočínaly šikovně a Česko by se mělo zaměřit spíše na jednání s těmi zeměmi, které „mají váhu a které spíše spolurozhodují“, domnívá se Telička.

Celý rozhovor najdete ve videu v úvodu článku.