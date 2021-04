Vedení Liberty Ostrava podle Babiše slíbilo, že emisní povolenky nebude půjčovat do Rumunska

„Tady byl úmysl půjčit emisní povolenky, které jsou aktivem firmy, rumunské sestře. Nám se to nelíbí. Důrazně jsme požádali vedení, že si to nepřejeme. Skupina nekonsoliduje, takže neznáme transakce v rámci skupiny. Když investor vstupoval, slíbil, že bude investovat. Na tom trváme,“ řekl Babiš po jednání s vedením firmy. „Firmě se daří. Jde o to, aby to, co vydělala, zůstalo v Čechách. Aby tyto peníze, i ve formě emisních povolenek, neodcházely do zahraničí,“ řekl.

Podle ministra průmyslu a obchodu Karla Havlíčka (za ANO) vlastní ostravská huť povolenky v hodnotě okolo 5,6 miliardy korun. „Povolenky vnímáme jako dlouhodobé aktivum, mohou sloužit jako zdroj pro budoucí investice nebo jako hotovostní pojistka, kdyby se společnost dostala do problémů. Pokud zůstanou povolenky, je zde předpoklad, že společnost může fungovat,“ řekl Havlíček.