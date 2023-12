Ekonomika je královská disciplína žurnalistiky, peníze jsou za vším, říká šéf Hospodářských novin Mašek

Mašek vystudoval Vysokou školu ekonomickou. I když je to podle něj plus, nevidí to pro ekonomické novináře jako podmínku. „Dobrý novinář by měl mít hlavně chuť dělat svou práci, učit se nové věci a poznávat lidi a souvislosti,“ míní Mašek. „Číst výroční zprávy a účetní závěrky se nakonec stejně naučí. Není to žádná raketová věda,“ dodává.

Za svou kariéru se musel přizpůsobovat tempu doby i tempu konkrétního média. Začínal v Mladé frontě DNES, deníku, kde se události zpracovávají den po dni a s rozmachem internetu a sociálních sítí hodinu po hodině. „Člověk si musí do těch bot vklouznout, pak už mu to přijde normální. I když ten věčný kolotoč úplně normální nikdy není,“ vrací se k sedmi letům stráveným v novinách vydavatelství Mafra.

Novinářské lázně

Z Mladé fronty Mašek odešel v roce 2013 poté, co vydavatelství koupil holding Agrofert vlastněný Andrejem Babišem (ANO). „Už předtím jsem měl nabídku od Petra Šimůnka z časopisu Forbes. Pořád jsem ale váhal. Když Babiš oznámil, že to koupil, byla to poslední kapka. Takže jsem odešel,“ uvádí.

S přechodem do časopisu, který v té době vycházel měsíčně, vstoupil Mašek do mnohem pomalejších vod. „Tehdy jsme si říkali ze srandy, že jsou to takové novinářské lázně. Měli jsme spoustu času hrát si s články a vytvářet velké formáty jako dvacetistránkový rozhovor nebo velké analýzy,“ směje se novinář. Myšlenku pomalejší a propracovanější novinařiny Mašek neopustil ani poté, co se vrátil do deníku a stal se šéfredaktorem Hospodářských novin.

Éra prodlužování

Po jeho nástupu „Hospodářky“ nastavily nové rozsahy článků. Podobně jako u oblečení používají rozměry od S až po XL. „Nejmenší formát má nějakých tři tisíce znaků, XL je pak typicky dvoustránkový rozhovor,“ upřesňuje Mašek.

Důvodů k prodlužování textů v době sociálních sítí, kdy se pozornost čtenářů naopak krátí, bylo podle Maška několik. „Před třemi lety jsme se rozhodli, že pokud chceme mít předplatitelský systém, tak se budeme soustředit pouze na věci, ke kterým můžeme v daném dni přinést nějakou přidanou hodnotu,“ odhaluje šéfredaktor.

V praxi to podle Maška znamená, že neplýtvají redaktorskými zdroji na události, o kterých se čtenář dočte i jinde a zadarmo. Aby i tak zůstávaly Hospodářské noviny a jejich web aktuální využívají zpravodajského servisu České tiskové kanceláře, ze které si mohou brát už hotové zprávy. „Chtěli jsme se také odlišit,“ přidává Mašek další důvod, proč byly nutné změny.

Delší rozsahy textů ovlivňují i práci redaktorů, kteří tak nemusí psát na denní bázi a mají na zpracování témat víc času. „Pokud víme, že redaktor připravuje nějakou pecku, tak na to má spoustu dní i týdnů. Některá témata se zpracovávají i měsíce“ dodává Mašek pro příklad.

Noviny se specifickými čtenáři

S tvrzením, že je byznysová žurnalistika jen od mužů a pro muže, Mašek rozhodně nesouhlasí. „Mojí zástupkyní pro domácí sekci je Michaela Ryšavá. Máme zkušené byznysové ekonomické reportérky, jako jsou Julie Hrstková nebo Jitka Vlková. Takže si nemyslím, že máme málo žen redaktorek,“ míní Mašek.

Co se témat týče, šéfredaktor znovu opakuje, že peníze jsou prostě za vším, takže témata nediskriminují. „V jednom vydání jsme měli text o cenách bytů, což je věc, která asi trápí každého. Měli jsme tam také článek o umělém oplodnění. Já jsem si ho s chutí přečetl a nejsem žena,“ vypráví.

Připouští ale, že Hospodářské noviny stále mají specifickou cílovou skupinu. „Jsou to majitelé firem, manažeři, lidé bohatší, jsou to ‚decision makeři‘, kteří můžou ovlivňovat svět kolem sebe, a jsou to také influenceři,“ definuje Mašek typické čtenáře.

Zelený byznys

Vedle tištěných novin a webu HN.cz připravuje tým Hospodářských novin také podcasty a různé eventy. Třeba konferenci Green Deal Summit. Ta ale vyvolává i kritické ohlasy.

„Cítíme, že část zelené aktivistické společnosti to bere úkorně, že si Hospodářky dovolují dělat green byznys, protože mají pocit, že je špatně koukat na problematiku také z hlediska byznysu. Přitom byznys má skutečně možnost to prosadit a uvést do každodenního života,“ je přesvědčený Mašek. Jeho cílem je, aby Hospodářské noviny byly ze všech byznysových médií nejdál v oblasti ekologie a sociálních problematik.

Na otázku, jestli by žurnalistika měla být spíš služba, nebo byznys, odpovídá šéf Hospodářských novin následovně: „Myslím, že žurnalistika musí být služba, aby to byl byznys. Nemůžete chtít po lidech peníze, pokud jim neděláte dobrou službu.“

Celý rozhovor si poslechněte v podcastu Background ČT24 na Spotify, Soundcloud, Podcasty Google, Apple a YouTube.