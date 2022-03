Díky minulosti se dokážeme posouvat dopředu, říká autor Příběhů 20. století Drda

Do samizdatového časopisu Střední Evropa nastoupil Adam Drda coby sedmnáctiletý mladík. Byla to jeho první novinářská zkušenost. „Časopis vedl Rudolf Kučera, politolog, a já jsem se k tomu dostal na základě osobního kontaktu, protože jsem začal chodit s jeho dcerou, kterou jsem si pak vzal,“ popisuje své novinářské začátky Drda.

„Nebyla moc tendence minulost pojmenovávat. My se posouváme dopředu tím, když pojmenováváme, co jsme udělali špatně,“ upozorňuje.

„Nám ta svoboda spadla do klína,“ říká. „Nebyla tady moc velká potřeba se s tou minulostí nějak vyrovnávat,“ uvádí. „Kdybych měl dát příklad, tak třeba jak dlouho trvala očista justice od lidí, kteří v ní působili za komunismu? Strašně dlouho, do dneška to není úplně vyřešená věc,“ říká Drda.

„Někdy se stává, že lidé začnou s žurnalistikou mladí, a pak se dostanou do nějaké instituce a ona je zkazí. BBC měla opačnou tendenci, že z lidí dostávala to lepší,“ vzpomíná. V BBC Drda pracoval až do roku 2005, kdy v Česku přestala působit.

Právě počáteční roky 21. století označuje Drda jako nejlepší období české žurnalistiky. Zlom podle něj nastal v roce 2013, když Andrej Babiš koupil vydavatelství Mafra a celá situace se podle Drdy bagatelizovala.

„Mělo se to pojmenovat okamžitě, že to je něco, co je nepřípustné, aby aktivní politik, velkopodnikatel, předseda politické strany a později představitel státu vlastnil mediální koncern. To nejde. I kdyby ten člověk byl ze zlata. To jsou světy, které v demokratickém systému mají být oddělené,“ říká Drda.

Celý rozhovor si poslechněte v podcastu Background ČT24 na Spotify, Soundcloud, YouTube a Podcasty Google a Apple.