Nejmenované zdroje mi nestačí, někdy je za nimi lenost, říká novinář Kedroň

Obě zmíněné kauzy ho natolik pohltily, že o nich kromě bezpočtu textů a reportáží napsal také knihu. Ještě jedno mají oba případy podle novináře Radka Kedroně společné – skvělé důkazy. V případě Ratha je to krabice od vína se sedmi miliony, v případě Dbalého jeho osobní deník. „To byl také důvod, proč jsem se do toho pustil. Protože když popisujete jednotlivé případy, nikdy nevíte, co má policie všechno v rukou, a jestli se to neobrátí. Jestli se náhodou u soudu nezjistí, že daného člověka stíhali neoprávněně. Tady díky tomu, že jsem se do toho ponořil hluboce, jsem nabyl jakési relativní jistoty, že ty věci se tak odehrávaly,“ vysvětluje Kedroň.

Případ Dbalý byl pro něj neuvěřitelný právě díky deníku, ve kterém někdejší ředitel pražské nemocnice detailně popisoval nejen své experimenty s drogami, ale i výdělky z nelegální činnosti. Rathova kauza byla zlomová zase proto, že nikdo nevěřil, že by policie mohla zatknout tak vysoce postaveného politika, navíc s poslaneckou imunitou. „On si do poslední chvíle nepřipouštěl, že by si pro něj mohli přijít. A je to patrné i z videozáznamu, který jsem viděl v soudní síni, kde je patrný jeho úlek. Dodnes si pamatuji jeho gesto, kdy s krabicí, kterou držel v náručí, před policisty cukl do strany, jakože jim ji nechce dát. Pak ji položil a tvrdil, že neví, co v ní je,“ vzpomíná Kedroň. Raději to mít černé na bílém „Na kontě“ má řadu dalších kauz. Pojmenoval třeba bývalé agenty Státní bezpečnosti v prezidentské ochrance Václava Havla, detailně popsal také tunelování Svazu socialistické mládeže. Právě ve druhém jmenovaném případu naplno využil práci s veřejnými databázemi. „Tam šlo o to, že Svaz byl v likvidaci, měl spoustu majetku a likvidátor ho prodával za velmi pochybných okolností. U prvního prodeje, na který jsem narazil, bylo všechno špatně. A já jsem díky práci s katastrem a centrálními adresami zjistil, že tento scénář se opakoval u dalších sedmatřiceti objektů, kde za hubičku vyvedli majetek z fondu na soukromé vlastníky,“ popisuje.

Tak pracuje doposud, před informacemi z anonymních zdrojů dává přednost dokumentům. „V jistou chvíli mě přestalo bavit pracovat jen s nejmenovanými zdroji. To se snažím lidem předávat, že nejmenované zdroje mi nestačí. Někdy je za tím lenost novinářů zkusit se dopracovat k on record zdrojům, případně získat nějaké listiny, kterými jsme si úplně jistí. Možná je to moje puntičkářství, ale vždycky říkám: neříkejte mi to tady mimo záznam, radši mi přineste papír, kde je to černé na bílém. A myslím, že to zvyšuje i důvěryhodnost,“ je přesvědčen Kedroň. Čapí hnízdo bylo zlom Investigaci se učil v Mladé frontě Dnes a později Hospodářských novinách. Pak vybudoval server Lidovky.cz a následně iRozhlas.cz. Z obou už odešel, především kvůli neshodám s vedením. „Kdyby Lidovky.cz nekoupil Andrej Babiš, jsem tam možná doteď. Odcházel jsem s ročním zpožděním, žil jsem totiž v naivní představě, že Lidovky opevním, ubráním je tlaku a budeme dál dělat svobodnou kritickou novinařinu. A pak jsem z toho vystřízlivěl,“ vysvětluje Kedroň svůj odchod. Zlomový pro něj byl start kauzy Čapí hnízdo, u které si uvědomil, že ji nikdy nemůže zpracovat tak jako jiná média.