Proč většině médií velí muži? Ženy kladou větší důraz na rodinu, myslí si novinářka Klímová

„Ženy ve vedoucích pozicích v médiích jsou spíš výjimky,“ komentuje téma šéfka domácího zpravodajství Hospodářských novin Jana Klímová. Podle ní je to dáno obecnou situací, kdy ve vedoucích funkcích převažují muži. „Měla jsem obrovské štěstí, “ dodává.

Většina oslovených novinářek se shoduje – ženy to mají v médiích z hlediska profesního růstu těžší. „Vždycky říkám, že práce ženy speciálně ve zpravodajství je náročná, zvlášť máte-li nějaké závazky, rodinu,“ podotýká šéfredaktorka zpravodajství Českého rozhlasu Julie Stejskalová, která ale zároveň říká, že diskriminaci kvůli pohlaví nikdy nepocítila.

„Nemám žádnou zkušenost s tím, že bych byla nějak opomíjená proto, že jsem žena, nebo že by tím byl ovlivněn můj kariérní postup,“ uvedla Stejskalová.

Podobně se vyjadřuje také Libuše Šmuclerová, která je generální ředitelkou firmy Czech News Center – vydavatelství deníku Blesk, Sport nebo ekonomického listu E15. „Ženy by měly mít stejné příležitosti jako muži, měly by mít stejné platy jako muži, ale já jsem se nikdy za svou kariéru nesetkala s tím, že by to tak nebylo,“ podotýká.