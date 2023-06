Silnice v Benešově u Semil má za sebou první etapu opravy, pokračovat se má příští rok na jaře

První etapa stála 243,5 milionu korun, z toho bezmála 89 procent získal kraj z evropských fondů. Obnovou zatím prošel úsek dlouhý 2,3 kilometru. „Tam je především velké množství opěrných zdí. Vždycky když se na silnici objeví tahle stavební část, tak náklady násobně rostou. Teď jsou mnohem přísnější požadavky policie na umístění svodidel a obecně bezpečnost silničního provozu, takže tím se rekonstrukce, zvlášť v našem obtížném horském terénu, prodražují,“ vysvětlil vysoké náklady Sviták.

Silnice prošla kompletní opravou, stavbaři sjednotili šířku komunikace v celém úseku a opravy se dočkaly i krajnice. Součástí projektu byla výstavba sedmnácti opěrných zdí, rekonstrukce 24 propustků a také sedm vyztužených svahů v celkové délce téměř 560 metrů.

Po rekonstrukci silnice v Benešově se musely opravit i objízdné trasy

„Stavbaři museli očistit a stabilizovat skalní masiv v Loukově, na který použili vysokopevnostní sítě kotvené do skály, které zabrání samovolnému pádu zvětralé horniny na vozovku. Podstatnou část rozpočtu tvořily také náklady na následnou opravu objízdných tras,“ dodal hejtmanův náměstek.

Díky dotaci z Integrovaného regionálního operačního programu (IROP) dá Liberecký kraj z vlastního rozpočtu na první etapu jen necelých 28 milionů korun, zároveň už připravuje pokračování náročné stavby.

Práce na druhé etapě z Benešova u Semil do Rybnice dlouhé 1,7 kilometru by měly podle Svitáka začít příští rok v dubnu. Náklady projektanti odhadli na 245 milionů korun. Zhruba 164 milionů, tedy asi dvě třetiny, by mohl kraj získat z IROP.

Kvůli inflaci zvedl kraj výdaje na dopravu

Liberecký kraj dá letos do obnovy svých komunikací druhých a třetích tříd rekordních 1,178 miliardy korun, o polovinu víc než loni. Rozpočet na dopravu kraj výrazně posílil penězi z vyšších daňových příjmů v loňském roce, poprvé rozděloval i vyšší příjmy za první čtvrtletí.

„Vzhledem k vysoké inflaci jsme se rozhodli, že nebudeme čekat a zapojíme zvýšené příjmy už v průběhu roku. I když máme dobré sedmiprocentní úročení na účtech, tak inflace je významně vyšší,“ dodal hejtman Martin Půta (Starostové pro Liberecký kraj). Doprava tak získala navíc 600 milionů korun, většina šla do investic.