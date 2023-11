Od aféry Watergate po Neskutečnou Annu. Novináři a filmaři hledají cestu, jak si vzájemně prospět

Za nápadem stojí organizace Organized Crime and Corruption Reporting Project (OCCRP) propojující investigativní novináře po celém světě. Zabývala se například případem ruského právníka Sergeje Magnitského, který obvinil ruské policejní a justiční pracovníky z rozsáhlých defraudací, sám byl ale krátce nato zatčen za daňové úniky a ve vazební věznici za nevyjasněných okolností zemřel.

Poukázala také na propojení dlouholetého (a dnes už bývalého) černohorského prezidenta a premiéra Mila Djukanoviče s organizovaným zločinem. Přičiněním OCCRP vypukla rovněž aféra Panama Papers, díky níž byly odhaleny masivní daňové úniky přes daňové ráje.

Gabo jako inspirace

Spoluorganizátorem akce je Gabo Foundation, založená nobelistou a asi nejznámějším představitelem magického realismu Gabrielem Garcíou Márquezem. Sídlí právě v Cartageně de Indias a její náplní je podpora kvalitní žurnalistiky v Latinské Americe.

„Přestože se Gabo proslavil spíše jako autor magického realismu, pracoval mnoho let jako novinář. Floodlight je inspirován myšlenkou, že audiovizuální vyprávění příběhů posiluje investigativní novinařinu ve veřejném zájmu a globálně rozšiřuje dopad těchto příběhů prostřednictvím kinematografie, což je další z velkých vášní našeho zakladatele,“ uvedl pro týdeník Variety zástupce nadace Jaime Abello Banfi.

Záměrem summitu Floodlight je „pěstovat symbiózu mezi investigativní žurnalistikou a hranou filmovou tvorbou“. Organizátoři míní, že novinářům můžou nové formáty a možnosti kinematografie pomoci šířit zjištění o organizovaném zločinu a korupci, zatímco pro filmaře jsou skutečné kauzy dobrým zdrojem témat a především propracovaných příběhů.

Linie mezi pravdou a fikcí

Natáčení podle skutečných událostí ale není bez úskalí. Například článek otištěný ve francouzském měsíčníku Esquire připomíná slova reportérky Florence Aubenasové. Francouzská novinářka – která mimochodem byla během pokrývání války v Iráku unesena a několik měsíců držena v zajetí – se vyjádřila k televiznímu seriálu Une Affaire française, v němž je líčen případ vraždy čtyřletého chlapce Grégoryho z roku 1984.

„Často přebíráme skutečné příběhy, v nichž je také otázka neviny a viny, právní otázky. O tom se nedá žertovat. Mluvíme o skutečných lidech, o právním postavení, ‚jsme vinni, nebo nevinni?‘ Tam musí být poměrně jasně nakreslené červené linie,“ míní Aubenasová. I z důvodu těchto otázek se do kolumbijského summitu zapojí také právníci.

Potíže s balancem mezi faktem a fikcí a jeho vnímání těmi, kterých se týká, dokládá například seriál Neskutečná Anna (Inventing Anna), který patří k současné produkci opírající se o novinářská zjištění.

Vychází z článku v New York Magazine, v němž novinářka Jessica Presslerová rozkrývá lži Anny Delveyové (ve skutečnosti Anny Sorokinové), která si jako údajná dědička obrovského jmění naklonila newyorskou smetánku. Společnost Netflix po uvedení seriálu zažalovala bývalá přítelkyně Delveyové Rachel DeLoache Williamsová. Tvrdila, že v seriálu byla nepravdivě zobrazena jako neetická, snobská a chamtivá.

Svého „dvojníka“ má v seriálu i autorka článku Jessica Presslerová. „Nebyla to věc, kterou jsem chtěla, ale chápu impuls, proč to chtěli udělat,“ uvedla v deníku Independent. Její postava funguje prý jako „průvodce“. Ostatně nebylo to poprvé, co ji na plátně někdo ztvárnil.

Její filmovou verzi potkají diváci i ve snímku Zlatokopky (Hustlers). Vznikl na základě jiného článku této novinářky a vypráví o striptérkách, které se rozhodnou vydělat na svých klientech z Wall Street. Postavu inspirovanou Presslerovou hraje Julia Stilesová, v příběhu o podvodnici Anně pak Anna Chlumsky.