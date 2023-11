Vymyšlení druhé sloky mi může trvat i několik let, přiznává Jakub König

Hvězdy podle Königových slov po letech, kdy reflektoval spíše temnější stránky světa, přinášejí do jeho tvorby radostnější polohy života.

„Začal jsem zjišťovat, že nejspokojenější a nejpracovitější jsem ve chvíli, kdy se věnuju tomu, co mě skutečně baví, a že když si dovolím se do toho pustit, že mi to přináší vnitřní klid a radost z toho, co dává smysl. A ze samé radosti, že jsem klidný a uvolněný, pracuju hodně, maluju každý den a beru hudební nástroj do ruky každý den a na poměry standardního pracovníka jsem vlastně velmi výkonný,“ říká König.

Bez přepínání mezi talenty

Nahrávka Hvězdy je výsledkem rozhodnutí přestat ztrácet energii přepínáním mezi talenty. „Převyprávění všeho, co se mi stalo, do uměleckého tvaru,“ shrnul Jakub König své nadání pro tvorbu textů, hudby i výtvarné umění, jemuž se naplno začal věnovat v době pandemie.

Nové nápady se mu prý tvoří v hlavě po kouskách. „A já se pak snažím na přeskáčku vylákat jak slova, tak obrazy. Příliš na to nespěchat, což je jedna z věcí, které jsem se za ta dlouhá léta naučil. Dřív jsem byl výrazně netrpělivější a vedlo to k tomu, že jsem se zasekával, teď už vím, že to může trvat klidně několik let, než vymyslím druhou sloku,“ podotkl.