Měl zjistit, zda má Irák zbraně hromadného ničení. „Dal mi naději na mír,“ říká dokumentaristka o Hansi Blixovi

„Kdykoliv se svět ocitl v plamenech, zavolali Hanse Blixe. Je to pacifista, ekolog a je to Švéd. Jako já,“ říká v dokumentu Greta Stocklassa. Filmařka z česko-švédské rodiny se v roce 2019 představila celovečerním dokumentárním debutem Kiruna – překrásný nový svět. Vydala se v něm do města ležícího za polárním kruhem na obřím ložisku železné rudy. Kvůli těžbě se ale centrum začalo propadat, městská rada se proto rozhodla domy přesunout.

Důsledky, které má vyšší politická moc pro lidské společenství, se Greta Stocklassa zabývá i v nejnovějším snímku Blix Not Bombs. Když teroristický útok zasáhl 11. září 2001 newyorská Dvojčata, bylo jí osm. V následujících letech sledovala svého krajana, diplomata Hanse Blixe, jenž se stal významným hráčem globální krize coby šéf zbrojních inspektorů OSN.

Příběh nenápadného státního úředníka

Nyní, v jednadvacátém století řešícím války, politické extrémy a klimatické katastrofy se Greta rozhodla už pětadevadesátiletého muže oslovit a zeptat se ho, zda by jí nepomohl najít v tomto světě nějaký smysl. A zodpovědět otázku, jestli je diplomacie ještě k něčemu dobrá.

„Hans Blix patří ke generaci lidí, která se podílela na tom, jak svět vypadá, a moje generace nyní svět přebírá a musí řešit to špatné, co vzešlo,“ míní dokumentaristka.

Jako zástupce OSN vedl Blix inspekce na území Iráku, jejichž cílem bylo pátrat po zbraních hromadného ničení. Přestože žádné nalezeny nebyly, neochota Iráku na inspekcích spolupracovat, se ale pro Spojené státy a Velkou Británii stala jedním z důvodů k invazi do země. Hans Blix později označil válku v Iráku za tragédii. „V roce 2003 nepředstavoval Irák pro nikoho bezprostřední hrozbu,“ uvedl pro The Guardian.