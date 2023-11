Unikátní barevný film z desátého všesokolského sletu historici objevili díky digitalizaci materiálu

Barevný film objevili historici Sokola až ve chvíli, kdy pásky nechali zdigitalizovat. „Byl jsem až šokován skutečností, že jsme zdigitalizovali dva kotouče dvakrát dvacet minut barevného originálního filmu, o němž jsme netušili, že vůbec existuje,“ popsal historik České obce sokolské Jan Boris.

Unikátní je film i z pohledu sportovních historiků. Sletu a mistrovství světa v gymnastice, které mu předcházelo, se účastnili i tehdejší olympionici. „Jsou tam vidět sportovci, kteří startovali v Berlíně 1936, hlavně ženské družstvo, je tam Děkanová, Matylda Palfyová. Z Berlína jsou docela pěkné záběry, ale takhle zblízka je ani ta Riefenstahlová nenatočila,“ uvedl sportovní historik z České olympijské akademie Zdeněk Škoda.

Sokolský odbojář

Dominantní skladbou sletu byla Přísaha republice Františka Pecháčka, který ji předcvičoval třiceti tisícům Sokolů. Pecháček byl gymnasta, olympionik, za okupace člen odboje. Po atentátu na Heydricha ho zavraždili v Mauthausenu. Před týdnem získal in memoriam Řád Bílého lva. Přebíral ho jeho praprasynovec Jan. Stejně jako jeho předek je i on členem Sokola. Nést stejné příjmení bere jako čest.

„Vydal se čestnou cestou s hrdostí k národu, a tou šel až do konce života bez jakéhokoliv klopýtnutí nebo uhnutí z cesty, a za to je ta moje asi největší hrdost, že to dokázal a nic ho nezlomilo,“ uvedl praprasynovec Jan. I proto cítí velký závazek uchovat a předávat dál odkaz, který František Pecháček svými činy zanechal.